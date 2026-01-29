Pensión IMSS 2026: Estas son las razones por las que pueden detener tu pago

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha actualizado los lineamientos de fiscalización para este 2026, detallando las causas específicas por las cuales se puede interrumpir la entrega de la Pensión IMSS. Esta medida busca garantizar que los recursos lleguen de manera transparente a los beneficiarios legítimos y evitar duplicidades o cobros indebidos. Es fundamental que los jubilados mantengan su información actualizada para no verse afectados por una interrupción en su ingreso mensual.

Motivos de suspensión:

La falta de actualización de datos personales o la omisión en la comprobación de supervivencia, debe realizarse dentro del plazo establecido. Otras razones técnicas incluyen errores en la Clave Única de Registro de Población (CURP) o inconsistencias en el número de cuenta bancaria proporcionado para el depósito. El Gobierno de México ha enfatizado que, en caso de detectar irregularidades en el otorgamiento original del beneficio, se procederá a suspender el pago de forma precautoria mientras se realiza una auditoría del expediente del trabajador, asegurando que cumpla con la Ley del Seguro Social vigente. Asimismo, cambio de domicilio.

La normativa que permite al instituto suspender temporalmente los pagos de la pensión IMSS no es nueva, pero para este 2026 se han endurecido los cruces de información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si un beneficiario de la Pensión IMSS percibe ingresos adicionales por honorarios o arrendamientos que no coincidan con su situación fiscal reportada, el sistema genera una alerta automática que puede derivar en la retención del depósito mensual hasta que se aclare la situación ante la subdelegación correspondiente.

Las suspensiones temporales ocurren por el fallecimiento del titular no reportado por los familiares, quienes continúan realizando retiros. Para evitar que el instituto decida suspender la cuenta por sospecha de fraude, se recomienda que los pensionados realicen una revisión semestral de su estado de cuenta y verifiquen que su Firma Electrónica (e.firma) se encuentre vigente si realizan trámites digitales.

Si te encuentras en una situación donde tu Pensión IMSS ha sido retenida, debes acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de tu unidad de medicina familiar. El proceso de reactivación suele tardar entre 15 y 30 días hábiles, siempre que se entregue la documentación que subsane la causa que llevó a la autoridad a suspender el recurso. Mantenerse informado es la mejor herramienta para proteger el patrimonio de los adultos mayores en el país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/