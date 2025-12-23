Pensión ISSSTE: ¿Cuál será el calendario de pago en 2026?

Los jubilados del ISSSTE recibirán un monto económico doble durante el primer mes del año 2026. Esta cantidad resulta de la suma entre la pensión mensual ordinaria y la segunda parte del aguinaldo.

La fecha probable para este depósito es el viernes 2 de enero según las proyecciones institucionales actuales. Algunos beneficiarios obtienen estos recursos de forma anticipada desde los últimos días de diciembre.

Esta gratificación total representa cuarenta días de salario base para los extrabajadores del Estado. El ISSSTE es el único organismo que divide este derecho laboral en dos periodos distintos para sus derechohabientes.

¿Qué meses tienen fechas tentativas para los depósitos regulares de la Pensión ISSSTE?

Los pagos de febrero a junio llegarán a los bancos entre el cierre del mes previo y el inicio del actual. Por ejemplo, la dispersión de mayo ocurrirá entre el 30 de abril y el 4 de mayo de acuerdo con los registros previos.

El resto de los depósitos del año, desde julio hasta diciembre, seguirá este mismo patrón de entrega oportuna. Las fechas definitivas aparecerán en los canales oficiales una vez que la institución publique el calendario formal.

¿Cuándo se entrega la primera parte del aguinaldo de 2026?

La primera mitad de la prestación anual de 2026 se depositará entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Este esquema permite que los pensionados anticipen sus gastos y planeen con éxito sus finanzas familiares.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO