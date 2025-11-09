¿Quiénes cobran la Pensión Mujeres Bienestar del 10 al 14 de noviembre de 2025?

La Secretaría de Bienestar anunció que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar cuyas apellidos inician con G cobrarán los apoyos correspondientes del bimestre noviembre-diciembre durante los días lunes 10 y martes 11 de noviembre.

Las letras H, I, J, K tendrán su depósito el miércoles 12 de noviembre, mientras que la letra L lo recibirá el jueves 13 y M el viernes 14.

Este programa entrega un apoyo bimestral de $3000 pesos a mujeres de entre 60 y 64 años que están en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de fortalecer su autonomía financiera.

El pago se efectúa mediante tarjeta del Banco del Bienestar y la dispersión ocurre en días asignados según la letra inicial del primer apellido.

Se recomienda a las beneficiarias verificar su saldo, conservar sus comprobantes y revisar que su tarjeta y datos bancarios estén activos antes del pago. En caso de no recibir el depósito, deben acudir al módulo del Bienestar correspondiente o llamar a la línea oficial.

Próximas fechas y cierre de año

El pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre marca el último depósito del año 2025, por lo que es importante estar especialmente atentas. Los ingresos del programa se reanudarán hasta el siguiente ciclo en 2026.