Pensión Mujeres Bienestar: conoce las últimas fechas de diciembre para registrarse

La Pensión Mujeres Bienestar ya suma más de 2 millones de nuevas beneficiarias que reciben este apoyo del Gobierno de México.

Este programa destina un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, beneficiando a quienes todavía no pueden ingresar al programa de adultos mayores. El objetivo es garantizar un respaldo económico a este grupo específico de la población femenina.

¿Cuál es el último día de registro?

De acuerdo con el calendario oficial de registro, el 12 de diciembre está destinado a las últimas letras del apellido paterno, de la S a la Z, para completar su inscripción.

Una segunda y última oportunidad es el 13 de diciembre. Ese día podrán acudir todas las letras del abecedario, siendo esta la última fecha disponible para tener la oportunidad de recibir 3 mil pesos bimestrales.

Beneficios de la Pensión Mujeres Bienestar

Cada beneficiaria recibe 3,000 pesos bimestrales. Al cumplir 65 años, pasan de forma automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

Para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar necesitas:

Nacionalidad mexicana y residencia en el país.

Edad de 60 a 64 años.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible.

CURP reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (luz, agua, gas, teléfono, cable o predial).

Número telefónico de contacto.

Reconocimiento a las mujeres

Si aún no te has registrado en la Pensión Mujeres Bienestar, te recomendamos no esperarte hasta el último día para evitar que algún contratiempo te deje sin tu pensión. Este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoce la aportación social y el trabajo no remunerado de cuidado de las mujeres, con un ingreso que mejora sus condiciones de vida.