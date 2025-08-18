Pensión Mujeres Bienestar: miles de mujeres aún no se inscriben, regístrate hoy

La Pensión Mujeres Bienestar ya suma 1.4 millones de nuevas beneficiarias, que se unen a más de un millón de mujeres que ya reciben este apoyo del Gobierno de México. Sin embargo, aún faltan miles de mujeres por registrarse antes del cierre del periodo el 30 de agosto.

El objetivo de este mes es inscribir a 2.2 millones de mujeres de entre 60 y 64 años. Al finalizar el registro, más de 3.2 millones de mujeres habrán sido incorporadas al programa.

Beneficios de la Pensión Mujeres Bienestar

Cada beneficiaria recibe 3,000 pesos bimestrales. Al cumplir 65 años, pasan de forma automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

Fechas y módulos para registrarse

El registro se realiza de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, siguiendo un orden por la primera letra del apellido:

Apellido Día Fecha de agosto A, B, C Lunes 18 y 25 D, E, F, G, H Martes 19 y 26 I, J, K, L, M Miércoles 20 y 27 N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 21 y 28 S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 22 y 29 Todas las letras Sábado 23 y 30

Si no sabes dónde se encuentra tu módulo, puedes ubicarlos en el sitio web oficial de Programas para el Bienestar.

Requisitos para registrarse

Para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar necesitas:

Nacionalidad mexicana y residencia en el país.

Edad de 60 a 64 años .

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible.

CURP reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (luz, agua, gas, teléfono, cable o predial).

Número telefónico de contacto.

Reconocimiento a las mujeres

Si aún no te has registrado en la Pensión Mujeres Bienestar, te recomendamos no esperarte hasta el último día para evitar que algún contratiempo te deje sin tu pensión. Este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoce la aportación social y el trabajo no remunerado de cuidado de las mujeres, con un ingreso que mejora sus condiciones de vida.