IMSS e ISSSTE adelantarán aguinaldo: habrá doble pago en noviembre para pensionados

Buenas noticias para millones de adultos mayores: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmaron que en noviembre se realizará un doble pago para ciertos pensionados. Además del depósito mensual habitual, se entregará por adelantado el aguinaldo correspondiente al fin de año.

Esta medida aplicará exclusivamente a quienes están pensionados bajo los regímenes anteriores a las reformas de pensiones: es decir, el régimen de 1973 en el caso del IMSS y el Régimen Décimo Transitorio en el ISSSTE.

¿A quiénes les corresponde este beneficio?

El doble pago no es para todos los pensionados. Solo lo recibirán:

En el IMSS , quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y están pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 , por cesantía en edad avanzada o por vejez.

En el ISSSTE, quienes se retiraron bajo el llamado Régimen Décimo Transitorio, válido para trabajadores que cotizaron antes del 31 de marzo de 2007.

Los pensionados que están bajo los nuevos sistemas de cuentas individuales, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, no recibirán el aguinaldo en esta modalidad.

¿Cuándo se hará el depósito?

El pago llegará en fechas distintas según la institución:

IMSS : El doble depósito (pensión + aguinaldo completo) será el lunes 3 de noviembre .

ISSSTE : La pensión de noviembre se pagará el jueves 30 de octubre . La primera parte del aguinaldo (20 días de pensión) llegará en la primera quincena de noviembre . La segunda parte se entregará en enero de 2026 .



¿De cuánto será el aguinaldo?

En el IMSS , el aguinaldo equivale a una pensión mensual completa .

En el ISSSTE, el monto total es de 40 días de pensión, divididos en dos pagos.

¿Por qué se adelanta el aguinaldo?

El objetivo es claro: apoyar económicamente a los adultos mayores en una época del año donde los gastos aumentan, ya sea por compras del Buen Fin, preparativos navideños o simplemente para aliviar el bolsillo.

Además, este adelanto ayuda a descongestionar la operación bancaria en diciembre y permite que los beneficiarios tengan más margen de organización personal y familiar.

Recomendaciones para los beneficiarios

Verifica tus depósitos directamente en tu cuenta bancaria o en los portales oficiales del IMSS y el ISSSTE.

No compartas tus datos personales o bancarios por teléfono ni redes sociales.

En caso de no recibir el pago en la fecha programada, acude directamente a la delegación o llama a los números oficiales de atención al pensionado.