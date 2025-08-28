Pensionados del IMSS recibirían doble depósito en caso de contar con Pensión Bienestar

El próximo 1 de septiembre, miles de Pensionados en México recibirán un depósito doble debido a la coincidencia de pagos entre el IMSS y la Pensión Bienestar para adultos mayores. La medida fue confirmada tanto por el instituto como por la Secretaría del Bienestar.

Pensionados del IMSS con depósitos programados

El beneficio no será para todos los Pensionados del IMSS, sino únicamente para quienes además estén inscritos en el programa federal de la Pensión Bienestar, dirigido a adultos mayores de 65 años. Los Jubilados que cumplan con ambos requisitos podrán ver reflejados dos depósitos en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con lo previsto, los pagos de la Pensión Bienestar iniciarán el 1 de septiembre con los adultos mayores cuyo apellido comience con la letra “A”, quienes recibirán 6,200 pesos. Para este grupo, los depósitos se sumarán a los correspondientes al IMSS, generando el doble ingreso.

El resto de los beneficiarios con iniciales diferentes recibirán sus pagos a lo largo del mes de septiembre, según el calendario que publique la Secretaría del Bienestar.

En el caso del IMSS, el calendario oficial establece que los depósitos de las pensiones se realizarán el 1 de septiembre, sin modificaciones respecto a meses anteriores.

El ISSSTE, en cambio, adelantará el depósito correspondiente al mes de septiembre para el 29 de agosto. Los Jubilados de esta institución que también estén inscritos en la Pensión Bienestar podrían recibir el pago de esta última el 1 de septiembre.

Las autoridades señalaron que los Pensionados del IMSS que también son beneficiarios de la Pensión Bienestar deben mantenerse atentos al calendario de dispersión, ya que los pagos podrían reflejarse en fechas distintas dependiendo de la primera letra de su apellido.

De esta manera, tanto los Pensionados del sistema de seguridad social como los Jubilados adscritos a programas federales tendrán claridad sobre los depósitos que recibirán a partir del 1 de septiembre, según corresponda a su institución y a su registro en el programa de adultos mayores.