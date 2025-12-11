Pensiones bajo la Ley 73 del IMSS incrementarán en 2026 tras aumento a Salario Mínimo

El incremento al salario mínimo que entrará en vigor en 2026 impactará de manera directa en las pensiones otorgadas bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que la institución confirmara que el ajuste repercutirá en el Salario Base de Cotización (SBC), elemento fundamental para el cálculo de los montos que reciben los pensionados y jubilados.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general será de 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte ascenderá a 440.87 pesos. Con ello, el ingreso mensual se elevará a 9,582.47 pesos en el resto del país y a 13,409.80 pesos en la región fronteriza, como parte de la política enfocada en recuperar el poder adquisitivo.

La institución detalló que quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 73 verán un incremento directo, debido a que el aumento salarial actualiza automáticamente el SBC, con lo que el cálculo final sube. El director del organismo, Zoé Robledo, validó públicamente este ajuste al señalar que la medida se aplicará conforme a derecho, según se dio a conocer.

El sistema recordó que el monto de la pensión se determina considerando el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas. Por ello, el incremento al salario mínimo influirá de manera automática en las percepciones de los pensionados que aún se rigen bajo la normativa previa a la reforma de 1997.

El organismo también explicó que, en noviembre de 2025, algunos beneficiarios recibieron un pago mayor al habitual debido al depósito del aguinaldo, el cual llegó con incrementos permitidos por la Ley del Seguro Social de 1973, particularmente en las asignaciones familiares, como 15% para cónyuge o concubino, y 10% por cada hijo menor de 16 años, estudiante hasta los 25 o con discapacidad sin límite de edad. En el caso de los padres dependientes, el incremento también fue de 10%.

El Instituto Mexicano del Seguro Social difundió el calendario oficial de depósitos para el año 2026, que se efectuará de la siguiente manera:

Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

Las autoridades subrayaron que estos ajustes permitirán que los jubilados y pensionados mantengan un ingreso actualizado conforme a los movimientos del salario mínimo, cumpliendo así con lo establecido en la Ley 73 y asegurando una percepción acorde con la evolución del SBC.