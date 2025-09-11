Pentatlón Militarizado refuerza atención en desastres con su Unidad de Sanidad

Ante el riesgo constante por fenómenos hidrometeorológicos y el reciente registro de sismos en Baja California Sur, el Pentatlón Militarizado de la Cuarta Zona formó una Unidad de Sanidad. Está integrada por 20 jóvenes capacitados como paramédicos, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.

Esta unidad se activa solo en emergencias, como huracanes o sismos, y brinda apoyo en coordinación con Protección Civil y Bomberos, informó Jorge Barrera, tercer oficial de infantería del Pentatlón Militarizado.

“Nosotros pertenecemos al Pentatlón Militarizado, tenemos presencia a nivel nacional, los niños y los jóvenes reciben actividades deportivas, recreativas. La disciplina es militarizada, contamos con nuestra unidad de sanidad dónde tenemos personal capacitado para atender. De igual forma cuando se presentan contingencias o emergencias activamos la Unidad de Sanidad para apoyar a Protección Civil y en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas quienes son los que nos apoyan en la capacitación del personal”, expresó Barrera.

Actualmente, la Unidad de Sanidad dispone de una ambulancia donada por el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas. A futuro, el Pentatlón busca ampliar su equipo de rescate y atención prehospitalaria, con la meta de consolidar un centro de rescate que complemente las acciones de Protección Civil y Bomberos en el municipio.

