Lunes 22 de Septiembre, 2025
¿Quién fue el penúltimo expulsado de La Casa de los Famosos: Aldo, Dalílah, Guana o Shiki?

Una noche de gran nerviosismo se vivió este domingo durante la penúltima noche de expulsión en la que Dalílah Polanco, Guana, Shiki y Aldo de Nigris estaban nominados
Carolina Solis
21 septiembre, 2025
Este domingo se vivió la penúltima gala de expulsión de La Casa de. los Famosos y los nervios fueron notorios en los cuatro nominados: Dalílah PolancoGuanaShiki y Aldo de Nigris, pero ¿quién tuvo que abandonar el juego por falta de votos?

Previo a la expulsión, le tocó a Guana y Aldo subir al elevador para ver quién se convertiría en el retador de Abelito y buscar la salvación de la noche, siendo el regiomontano quien respondió de forma asertiva las preguntas que le pusieron.

Tras enfrentarse Aldo y Abelito a la prueba del búmeran, fue el zacatecano quien se llevó la victoria, no obstante este decidió salvar a De Nigris, quien se ha convertido en su mejor amigo dentro de La Cada de Los Famosos.

Esta decisión dejó como únicos nominados a los integrantes del Cuarto Día: Dalílah PolancoGuanaShiki, quienes recibieron mensajes especiales de sus familiares y fue inevitable que rompieran en llanto.

La primera persona salvada de la noche fue Dalílah Polanco, teniendo que subir al carrucel Shiki y Guaya, siendo este último el expulsado de la noche.

