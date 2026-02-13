Convoy de Pepe Aguilar habría sufrido ataque de grupo armado en Zacatecas

El famoso intérprete de música regional mexicana, Pepe Aguilar, vivió momentos de tensión la tarde de este jueves tras registrarse un Ataque contra su equipo de seguridad en el estado de Zacatecas. Los hechos ocurrieron mientras Pepe Aguilar se trasladaba desde su propiedad hacia el eropuerto Internacional de Calera de Víctor Rosales, donde el Cantante tenía programado un vuelo hacia la Ciudad de México para cumplir con sus compromisos profesionales.

El incidente violento se reportó aproximadamente a las 18:00 horas, cuando un grupo armado interceptó la caravana en las inmediaciones del municipio de Villanueva. De acuerdo con los primeros informes, la comitiva del artista era custodiada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes se encontraban al frente de el convoy al momento de recibir disparos de grueso calibre y el estallido de un artefacto explosivo.

Ante la agresión, los oficiales de la Policía Estatal Preventiva reaccionaron de inmediato y repelieron la agresión, iniciando un intercambio de fuego para salvaguardar la integridad de los presentes. Gracias a la rápida intervención de los escoltas, se logró evitar que los agresores se aproximaran al vehículo donde viajaba el Cantante, permitiendo que parte del equipo de seguridad realizara maniobras de repliegue.

Tras el enfrentamiento, se activó un código rojo que movilizó a efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata y a personal del Ejército Mexicano. El despliegue incluyó el apoyo de un helicóptero Black Hawk para localizar a los responsables, mientras que el equipo del artista decidió regresar al rancho El Soyate para mantenerlo bajo resguardo total. En el rancho El Soyate, se confirmó que el intérprete se encuentra sano y salvo.

Las autoridades informaron que el convoy sufrió daños materiales, pero no se reportaron bajas civiles ni heridos de gravedad entre los uniformados que repelieron la agresión.

