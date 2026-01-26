Pepe Aguilar sale en defensa de Ángela Aguilar, espera que el “hate” en su contra desaparezca: “Dará que hablar por su arte”

Pepe Aguilar volvió a sacar el lado protector de papá para defender públicamente a Ángela Aguilar, quien en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por la polémica entre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar y las críticas que no le han favorecido.

“La gente se va a volver a enamorar de su talento”

En una reciente entrevista, el intérprete de música regional mexicana dejó claro que no le preocupa el ruido momentáneo que rodea a su hija, porque —según él— el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Pepe aseguró que el “hate” eventualmente se cansará y que Ángela terminará dando de qué hablar, pero por su música, no por la polémica.

“Se ha perdido un poco el foco por tantas cosas que se dicen en redes, pero Ángela es una artista completa. Va a hablar más su arte que cualquier comentario”, expresó con la calma de quien ya ha vivido varias tormentas mediáticas.

Y es que, aunque Ángela creció bajo los reflectores y con un apellido prestigioso, Pepe recordó que su hija no solo canta: produce, dirige y se involucra en cada detalle de su carrera, algo que —dice— muchos olvidan cuando el chisme se vuelve tendencia.

Gala, familia y miradas que no pasan desapercibidas

La conversación volvió a encenderse luego de que Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecieran juntos en la gala Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación, evento que rindió homenaje a Raphael. Las imágenes no tardaron en circular y, como era de esperarse, las redes hicieron lo suyo: comentarios, comparaciones y opiniones divididas.

Mientras algunos celebraron la imagen de familia unida, otros reavivaron viejas críticas, confirmando que Ángela sigue siendo uno de los nombres que más conversación genera en el espectáculo mexicano.

El precio de crecer entre los escenarios

El caso de Ángela Aguilar refleja algo muy claro: ser joven, talentosa y famosa en la era de las redes no es tarea fácil. Cada paso, cada palabra y cada aparición pública se analiza con lupa. Para Pepe Aguilar, sin embargo, el camino es claro: menos ruido y más música.

“Los fans que valen la pena van a regresar”, asegura el cantante, convencido de que el talento termina imponiéndose al escándalo.

Por ahora, Ángela sigue trabajando, cantando y creciendo, mientras su padre observa desde la primera fila, listo para defenderla cuando el chisme se pone más fuerte que la música.