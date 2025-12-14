Pepe Aguilar generará polémica por posible incorporación a La Voz México

El posible regreso de La Voz México a la televisión nacional en 2026 provoca expectativa y controversia entre la audiencia, luego de que surgieran rumores sobre su transmisión por Televisa y la filtración de una lista no oficial de coaches, en la que destacará Pepe Aguilar, convirtiéndose en uno de los nombres más cuestionados.

De acuerdo con versiones que circularán desde mediados de 2025, el reality de canto volverá tras permanecer fuera del aire desde 2022, año en el que se transmitió por TV Azteca. El proyecto será considerado uno de los regresos más relevantes del entretenimiento mexicano, aunque sin confirmación oficial hasta el momento.

Las filtraciones anticiparán que la nueva temporada contará con figuras de alto perfil, lo que reforzará la atención del público y de los seguidores históricos del programa, quienes recordarán que el formato se mantuvo como uno de los favoritos pese a sus cambios de televisoras.

Leer más: Pepe Aguilar admite que el matrimonio de Ángela y Nodal ocurrió de manera apresurada

Se difundió una lista filtrada de los cuatro coaches que encabezarán La Voz México 2026: Pepe Aguilar, Danna, Pablo Alborán y Thalía. La revelación generó entusiasmo, pero también inconformidad, especialmente por la posible participación de Pepe Aguilar.

Los fans señalaron que los coaches serán una pieza clave del formato, ya que su popularidad y cercanía con el público influirán directamente en el seguimiento del programa y en el desempeño de los participantes rumbo a la final.

Sin embargo, la mayor crítica se concentra en Pepe Aguilar, quien es señalado en redes sociales debido a polémicas recientes relacionadas con su hija Ángela Aguilar y su matrimonio con Christian Nodal, situación que afecta la percepción del cantante entre algunos sectores del público.

Hasta que exista un anuncio oficial, el regreso de La Voz México y la alineación definitiva de coaches se mantendrán como rumores, aunque se prevé que la conversación en torno a Pepe Aguilar, Thalía, Danna y Pablo Alborán continuará creciendo rumbo a 2026.