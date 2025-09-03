Tapatíos dicen no a Pepe Aguilar y familia

El anuncio de que la Familia Aguilar será el espectáculo principal en la ceremonia del Grito de Independencia en Guadalajara desató inconformidad entre los tapatíos, quienes han expresado rechazo abierto a la presentación de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en el evento del 15 de septiembre.

Desde que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la participación de los artistas, comenzaron las críticas en redes sociales, donde cientos de usuarios mostraron su descontento debido a las polémicas recientes que rodean a la dinastía musical.

Una de las principales manifestaciones de rechazo se dio en la plataforma Change.org, donde miles de tapatíos firmaron una petición para exigir que se cancele el concierto. El documento sostiene que Pepe Aguilar realizó comentarios considerados ofensivos hacia la comunidad migrante en un concierto en Estados Unidos.

La petición también recuerda los escándalos de Ángela Aguilar, que han generado controversia mediática en meses recientes. Los firmantes aseguran que su imagen no representa valores positivos ni familiares, y acusan a la Familia Aguilar de mostrar actitudes alejadas del pueblo.

Hasta el momento, la solicitud ciudadana suma más de 28 mil firmas, superando por mucho la meta inicial de poco más de 6 mil, lo que refleja el alcance del descontento social en torno a la presentación.

En contraste, el mandatario estatal precisó que el espectáculo se realizará en un escenario convencional, sin caballos, y descartó la participación de Christian Nodal. Recordó que esta será su primera ceremonia del Grito de Independencia como gobernador desde el balcón de Palacio de Gobierno.

En años anteriores, el corredor del centro de Guadalajara fue escenario de actividades culturales, como la Orquesta Filarmónica de Jalisco, pero en esta ocasión se apostó por la música popular con la Familia Aguilar como protagonista.

Mientras tanto, las opiniones entre la población permanecen divididas: algunos defienden la presencia de los artistas como un símbolo de tradición musical, pero una parte significativa de los tapatíos insiste en que no desean ver a la Familia Aguilar en un festejo que consideran patrimonio de todos.