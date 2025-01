“Sinceramente, me estoy muriendo”: Pepe Mujica revela que abandona tratamiento contra el cáncer

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, de 89 años, reveló en una entrevista con el semanario Búsqueda que el cáncer de esófago que enfrenta desde mayo de 2024 se ha extendido a su hígado.

Mujica, conocido por su sencillez y filosofía de vida, anunció que ha decidido abandonar cualquier tratamiento debido al avance de la enfermedad y a las limitaciones de su cuerpo.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y tengo dos enfermedades crónicas. No aguanto ni un tratamiento ni una cirugía”, expresó Mujica con la serenidad que lo caracteriza.