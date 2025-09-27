Pequeños comerciantes protestan contra aumento al IEPS durante visita de Sheinbaum a La Paz

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la capital sudcaliforniana estuvo marcada por la protesta de pequeños comerciantes, quienes rechazaron el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) propuesto en el paquete fiscal.

La Alianza de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que agrupa a más de 1,500 negocios en el estado, advirtió que el aumento a productos como refrescos, cigarros y videojuegos golpeará directamente a las ventas y al bolsillo de las familias.

En entrevista, Antonio Cota, coordinador estatal de ANPEC, subrayó que la medida carece de un plan real de salud preventiva:

“La gente no va a dejar de fumar ni de tomar refrescos, al contrario. Nomás nos están cobrando impuestos por impuesto”, expresó.

Los comerciantes aprovecharon la presencia de la mandataria para exigir que se escuchen sus demandas, señalando que los negocios locales ya están presionados por los altos costos de energía eléctrica, licencias y recolección de basura.

Cota también cuestionó el destino de los recursos públicos:

“Los paseños vemos ya en qué se están gastando nuestros impuestos. Tenemos en San Pedro la puerta de 19 millones que no ocupamos para nada”, reprochó.

La manifestación se suma a los pronunciamientos de cámaras empresariales como Canacope, que también han mostrado su rechazo al incremento. Los comerciantes pidieron a la presidenta reconsiderar la medida y atender la petición de reducir impuestos como el IVA en Baja California Sur, promesa que, aseguran, aún sigue pendiente.

