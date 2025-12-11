Millones de fieles arriban a la Basílica de Guadalupe en conmemoración del Día de la Virgen

En la Ciudad de México, miles de peregrinos procedentes de diversos estados del país llegaron durante este jueves 11 de diciembre a la Basílica de Guadalupe para celebrar el Día de la Virgen, en una manifestación de fe que marca el inicio de uno de los momentos más importantes del calendario religioso mexicano.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó más de cinco mil policías para resguardar el arribo y la integridad de los feligreses que avanzan hacia el templo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe, que se recuerda cada 12 de diciembre por la tradición de las apariciones de la Virgen Morena al indígena Juan Diego en 1531, moviliza a millones de creyentes que llegan a pie, en bicicleta o en transporte público para agradecer favores o cumplir mandas.

Autoridades capitalinas esperan que durante todo el periodo del operativo, que arrancó el pasado 5 de diciembre, se acerquen hasta 13 millones de peregrinos al recinto religioso.

El llamado Operativo Basílica 2025 contempla un amplio dispositivo de seguridad, movilidad y atención médica, con el objetivo de facilitar la circulación y garantizar la tranquilidad de los fieles en las inmediaciones del templo y sus accesos. Entre las medidas implementadas también se encuentran puntos de hidratación y atención sanitaria en rutas de afluencia, así como ajustes viales que afectan el transporte local ante la gran afluencia de peregrinos.

La llegada de los fieles por el Día de la Virgen representa no solo un fenómeno de devoción religiosa, sino también un desafío logístico para las autoridades y para la vida cotidiana de las zonas cercanas a la Basílica. Habitantes de colonias aledañas han señalado la saturación de calles, la presencia de estacionamientos improvisados y la acumulación de residuos como parte de los efectos colaterales de la masiva peregrinación.

Desde tempranas horas, familias enteras y grupos de creyentes han avanzado por las principales avenidas rumbo al santuario guadalupano, donde se espera que miles de ellos permanezcan para entonar Las Mañanitas a medianoche y participar en las ceremonias litúrgicas programadas para el Día de la Virgen. Las autoridades reiteran recomendaciones a la población para anticipar sus traslados y tomar precauciones ante la concentración de personas en la zona.