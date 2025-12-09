Peregrinos arrollados en Nuevo León, hay varios lesionados

Al menos ocho peregrinos resultaron heridos después de ser arrollados por un vehículo durante la madrugada de este lunes 8 de diciembre de 2025, en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, según confirmaron autoridades estatales. El hecho generó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia, debido a la gravedad del incidente ocurrido mientras se desarrollaba una peregrinación en la zona.

De acuerdo con el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, el suceso ocurrió alrededor de las 4:00 horas, cuando un conductor impactó directamente contra un grupo de personas que participaban en el recorrido religioso. El funcionario afirmó que, según sus reportes, el atropellamiento tomó por sorpresa a los asistentes, quienes caminaban sobre una de las vialidades principales del municipio.

Ante el reporte del accidente, elementos de Protección Civil de Hidalgo, El Carmen y Abasolo acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria y coordinar el traslado de los heridos. Las unidades de respuesta rápida activaron protocolos de emergencia debido al número de afectados.

Ocho personas fueron trasladadas a diferentes hospitales, entre ellos la Clínica 45 y el Hospital Universitario. Según Cavazos, tres de los lesionados se encontraban en estado grave, mientras que cinco presentaban lesiones de consideración. El personal médico que los recibió indicó que la prioridad fue estabilizar a los pacientes antes de proceder con tratamientos especializados.

El conductor involucrado se dio a la fuga inmediatamente después del impacto. Autoridades informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para identificar al responsable y determinar las causas exactas del atropellamiento. También señalaron que se revisarán cámaras de seguridad en la zona.

Finalmente, autoridades estatales hicieron un llamado tanto a peregrinos como a automovilistas para extremar precauciones durante esta temporada. Subrayaron que el respeto a los señalamientos, el uso de rutas autorizadas y la vigilancia constante pueden reducir el riesgo de nuevos accidentes en la región.