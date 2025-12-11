Peregrinos recibirán atención médica en la Basílica de Guadalupe mediante nuevos apoyos oficiales
En vísperas de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, las autoridades de la Ciudad de México reforzaron los mecanismos de atención y apoyo para los miles de peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe.
Esto incluyen la atención médica y servicios de emergencia dentro del Operativo Basílica 2025 implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otras dependencias.
Atención médica y apoyo inmediato ante incidentes para los peregrinos
Ante la masiva afluencia de fieles, la SSC ha desplegado un dispositivo de seguridad que operará del 6 al 14 de diciembre, con más de 5 000 policías, patrullas, drones, ambulancias y motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), junto con personal capacitado para brindar atención inmediata en caso de emergencia.
Los peregrinos que requieran asistencia médica o cualquier tipo de apoyo durante su tránsito o mientras se encuentran en los alrededores del recinto religioso pueden:
- Usar la aplicación “Mi Policía”, con la cual se puede solicitar apoyo al oficial del cuadrante en el que se encuentren, y comunicarse de forma directa con los equipos de emergencia asignados a esa zona.
- Acudir a los módulos y carpas de atención instalados por Protección Civil, donde brigadas médicas y de apoyo social ofrecen servicio de primeros auxilios, orientación y asistencia inmediata a los peregrinos.
- Identificar a los equipos oficiales portando uniformes y chalecos distintivos, para acercarse y solicitar auxilio sin intermediarios.
Puntos de apoyo y recomendaciones para peregrinos
Protección Civil y voluntarios han instalado varios puestos de atención dentro y alrededor del atrio de la Basílica, con brigadas médicas, servicios higiénicos y personal orientador que informan sobre rutas, cierres viales y recomendaciones para minimizar riesgos durante la caminata.
Autoridades recomiendan a los peregrinos mantenerse hidratados, usar ropa adecuada al clima y portar identificación personal o una tarjeta de seguridad social.
Asimismo, se anima a utilizar los mecanismos oficiales de comunicación en caso de accidente, malestar o cualquier incidente que requiera atención inmediata.
Además del personal de seguridad y de emergencia, el operativo contempla monitoreo tecnológico desde los Centros de Comando y Control (C2 y C5), apoyo de la Policía Turística con atención multilingüe y brigadas de vigilancia animal para atender también a mascotas que acompañan a los peregrinos.
Con estas acciones, las autoridades capitalinas buscan garantizar la integridad física y bienestar de millones de fieles, al tiempo que facilitan una experiencia segura y organizada durante una de las manifestaciones de fe más concurridas del país.