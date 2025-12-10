Atropellan a 2 peregrinos ciclistas en la México-Puebla; uno fallece

Durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre, dos peregrinos que viajaban en bicicleta hacia la Basílica de Guadalupe fueron embestidos en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 72, municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, informaron autoridades de vialidad y auxilio.

Reportes oficiales indican que, tras el impacto, uno de los peregrinos falleció en el lugar y su compañero resultó lesionado de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las víctimas originarias del municipio de Oriental, Puebla, según versiones preliminares, salieron de su domicilio rumbo a la Ciudad de México.

El conductor responsable se dio a la fuga tras el accidente, según testimonios recogidos en el sitio. Elementos de la Guardia Nacional arribaron de inmediato, acordonaron la zona y esperaron a peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar el levantamiento del cuerpo y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

El incidente generó el cierre parcial de la autopista México-Puebla mientras se atendía la emergencia, lo que derivó en congestión vehicular durante varias horas. Este lamentable suceso ocurre en plena época en que miles de peregrinos transitan por esa vía con rumbo a la Basílica de Guadalupe, en el contexto de las celebraciones en honor a la imagen mariana.

La tragedia vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los peregrinos en su camino: combinación de tráfico intenso, tránsito en bicicleta o a pie, y automovilistas imprudentes. Autoridades de Puebla y federales han sido llamadas a reforzar la seguridad vial en las rutas principales de peregrinación, con el fin de prevenir más accidentes en estos días de afluencia masiva.