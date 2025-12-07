Basílica espera más de 13 millones de peregrinos en los próximos días

Con la cercanía del 12 de diciembre, día de la Día de la Virgen de Guadalupe, las autoridades de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México se preparan para recibir un flujo masivo de fieles: se espera que la cifra supere los 13.5 millones de peregrinos durante las próximas jornadas.

Para alcanzar ese número histórico, la alcaldía Alcaldía Gustavo A. Madero ha puesto en marcha un amplio operativo de seguridad y logística, que incluye cierres viales, desvíos y control de accesos en zonas cercanas al recinto. Las autoridades advierten que el tránsito se verá seriamente afectado y exhortan a evitar circular por las rutas más congestionadas.

El repunte de visitantes no es casual: el año pasado ya se alcanzaron cifras cercanas a los 12 millones de peregrinos, lo que ahora —de confirmarse el pronóstico— supondría romper récords de asistencia histórica. Organismos de seguridad y transporte recomiendan a quienes planean acudir usar transporte público —como el Metro o el Metrobús—, planear su ruta con anticipación y evitar llevar objetos de valor.

Durante los días más intensos del arribo —como el 11 y 12 de diciembre— se prevé una concentración particularmente alta de peregrinos, lo que rebasa cualquier estimación anterior y exige un despliegue especial de servicios médicos, orden vial y atención ciudadana.

Para los peregrinos, la expectación crece, y con ella la responsabilidad de mantener el orden y la seguridad. Acudir a la Basílica se ha convertido, una vez más, en una de las expresiones de fe más grandes del país —y este 2025, todo indica que será una de las más numerosas de su historia.