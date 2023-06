El oscuro panorama del periodismo en México: Rafael Loret de Mola

La mañana de este viernes, el reconocido periodista y escritor Rafael Loret de Mola, quien ha sido galardonado internacionalmente por su destacada trayectoria, ofreció una conferencia sobre la Libertad de Expresión en el marco de un evento de reconocimiento a destacadas personalidades de Baja California Sur.

En una entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México, el periodista mexicano Rafael Loret de Mola compartió que actualmente el periodismo en México atraviesa una etapa sombría debido a la falta de libertad de expresión.

“La libertad de expresión está viviendo una etapa negra, no hay tal libertad de expresión, cuando uno ejerce la crítica y se le persigue por eso, se les descalifica, deja en claro que estamos viviendo en un régimen totalitario, en donde la libertad de expresión se paga caro, y esto no es lo que buscamos los mexicanos, los mexicanos buscamos polemizar, debatir, buscar una solución, unidos para mejorar el país y no radicalizar para que nada funcione. Cuando se radicaliza el país lo que se hace es destruir muchas ideas, muchas propuestas y muchos objetivos hacia el futuro”.

Durante la conferencia del periodista y escritor Rafael Loret de Mola, se expuso que la preocupante cifra de periodistas asesinados en México ha llegado a 73, lo que evidencia la falta de ejercicio adecuado de la libertad de expresión en el país. Loret de Mola lamentó que a lo largo de su vida haya presenciado la partida de sus padres y amigos periodistas, quienes en numerosas ocasiones fueron perseguidos y reprimidos debido a la información veraz que compartían.

“Yo he visto morir a muchos periodistas distinguidos, a mi padre que aunque fue político fundamentalmente fue periodista, he visto pasar enfrente de mi puerta muchos cadáveres de periodistas que yo quise, algunos de muerte natural como el caso reciente de mi querido amigo Ricardo Rocha y he visto muchos, sin más razón que la persecución y la represión, y aun así seguimos ejerciendo el periodismo, pero periodista que actúa con miedo, es un periodista que nos sobra, es un periodista que no da nada, que no aporta nada”.