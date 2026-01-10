Periodista asesinado en Veracruz había recibido medidas de protección
De acuerdo con reportes oficiales y versiones confirmadas, sujetos armados ingresaron al establecimiento ubicado en la colonia Cazones y dispararon de forma directa contra el comunicador, quien perdió la vida en el lugar sin que se registraran personas detenidas tras el ataque.
El homicidio ocurrió en una zona concurrida de Poza Rica, lo que generó movilización policial y el acordonamiento del restaurante, mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.
El periodista Carlos Castro, de 26 años de edad, se desempeñaba como director del portal digital Código Norte Veracruz, medio especializado en temas de seguridad y nota roja, además de colaborar con otros espacios informativos de alcance regional.
Colegas y organizaciones señalaron que su trabajo periodístico se encontraba vinculado a coberturas de alto riesgo, particularmente relacionadas con hechos delictivos y violencia, un contexto frecuente en distintas zonas de Veracruz.
La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) condenó el crimen, expresó su solidaridad con familiares y colegas, y exigió una investigación exhaustiva que permitiera esclarecer el asesinado del comunicador y sancionar a los responsables.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO