Periodista asesinado en Veracruz había recibido medidas de protección

La fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que la institución a su cargo inició una carpeta de investigación por el asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido la noche del jueves 8 de enero de 2026 en la colonia Cazones, del municipio de Poza Rica. Autoridades estatales confirmaron que el comunicador había contado con medidas de protección durante 2024, las cuales fueron otorgadas tras recibir amenazas asociadas a su ejercicio profesional como periodista. Sin embargo, se informó que dichas medidas de protección dejaron de estar vigentes luego de que el comunicador saliera temporalmente del estado y, posteriormente, regresara sin solicitar nuevamente el resguardo institucional. El periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro fue asesinado la noche del 8 de enero al interior de un restaurante de Poza Rica, Veracruz, un hecho que volvió a colocar al periodista y su labor informativa en el centro del debate sobre la seguridad para comunicadores en la región.

De acuerdo con reportes oficiales y versiones confirmadas, sujetos armados ingresaron al establecimiento ubicado en la colonia Cazones y dispararon de forma directa contra el comunicador, quien perdió la vida en el lugar sin que se registraran personas detenidas tras el ataque.

El homicidio ocurrió en una zona concurrida de Poza Rica, lo que generó movilización policial y el acordonamiento del restaurante, mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

El periodista Carlos Castro, de 26 años de edad, se desempeñaba como director del portal digital Código Norte Veracruz, medio especializado en temas de seguridad y nota roja, además de colaborar con otros espacios informativos de alcance regional.

Colegas y organizaciones señalaron que su trabajo periodístico se encontraba vinculado a coberturas de alto riesgo, particularmente relacionadas con hechos delictivos y violencia, un contexto frecuente en distintas zonas de Veracruz.

La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) condenó el crimen, expresó su solidaridad con familiares y colegas, y exigió una investigación exhaustiva que permitiera esclarecer el asesinado del comunicador y sancionar a los responsables.

