Adiós a un ícono: La Perla de La Paz anuncia el cierre definitivo de sus puertas

Una era llega a su fin en el corazón de la ciudad. La emblemática tienda La Perla de La Paz anunció el cierre definitivo de sus operaciones, poniendo fin a 166 años de trayectoria que la consolidaron como un referente histórico y comercial de Baja California Sur.

Durante más de un siglo, La Perla de La Paz fue un punto de encuentro obligado para familias sudcalifornianas, ofreciendo desde abarrotes y ferretería hasta ropa, calzado y panadería. La tienda destacó por la importación de productos europeos y el comercio de conchas finas, conectando a la península con el resto del mundo.

Un legado que forma parte de la historia de La Paz

Fundada en 1860 por Antonio J. Ruffo Santa Cruz, la tienda comenzó bajo el nombre “Don Antonio Ruffo”, evolucionó a “Ruffo Hermanos” y finalmente adoptó su nombre definitivo: La Perla de La Paz.

En su mensaje de despedida, la administración expresó:

“La Perla de La Paz agradece a todos nuestros clientes que por muchos años nos distinguieron con su preferencia… ¡De parte de todos los empleados, fue un gran honor servirles!”

Con su cierre, La Paz pierde no solo un comercio, sino un símbolo de identidad y tradición. El edificio, ubicado en el Centro Histórico, queda como testimonio de la visión de la familia Ruffo y del desarrollo comercial histórico de la ciudad y la región.

