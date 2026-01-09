¿Quieres abrir un negocio en BCS? Estos son los permisos que necesitas

Formaliza tu emprendimiento paso a paso

Iniciar un negocio en Baja California Sur implica cumplir con trámites municipales y estatales que aseguran que la actividad se realice dentro del marco legal.

Para giros de bajo impacto, como tiendas, cafeterías o servicios básicos, el proceso es más ágil gracias al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Licencia de Funcionamiento: el permiso clave

El documento esencial es la Licencia de Funcionamiento de Bajo Impacto, que se tramita en el Ayuntamiento de cada municipio.

Este permiso autoriza la operación del negocio durante el año fiscal y puede obtenerse en un plazo máximo de tres días hábiles.

Requisitos principales

Para solicitar la licencia, se requiere:

Fotografía frontal del establecimiento (PDF, JPG o PNG)

Constancia de situación fiscal emitida por el SAT

Identificación oficial del propietario o representante legal

Convenio de recolección de basura con el municipio

Cumplir con Protección Civil (extintores, salidas de emergencia, señalización)

Dictamen de uso de suelo compatible con la actividad

Trámites adicionales según el giro

Dependiendo del tipo de negocio, pueden requerirse permisos complementarios:

Aviso de apertura ante la Secretaría de Salud , si se trata de alimentos o bebidas

, si se trata de alimentos o bebidas Registro de marca ante el IMPI , para proteger la identidad comercial

, para proteger la identidad comercial Permiso de alcoholes, en caso de venta de bebidas alcohólicas

Ventajas del SARE

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas busca reducir la burocracia y facilitar la formalización de negocios pequeños.

Con este esquema, los emprendedores pueden iniciar operaciones en menos tiempo y con requisitos claros, fomentando la economía local y la generación de empleo.

Abrir un negocio en Baja California Sur requiere cumplir con trámites básicos pero indispensables para garantizar seguridad, orden y legalidad.

La Licencia de Funcionamiento de Bajo Impacto es el documento clave, acompañado de requisitos fiscales y municipales.

Cumplir con estos permisos no solo evita sanciones, sino que también brinda certeza jurídica al emprendedor y confianza a los clientes.

