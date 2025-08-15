Perrita valiente muere degollada defendiendo a su dueña en Puebla

Una perrita valiente de raza pitbull, llamada “Kia”, fue asesinada tras interponerse para evitar que su dueña fuera herida por su pareja sentimental, en un hecho ocurrido el 1 de agosto en el municipio de Santa Isabel Cholula. El presunto responsable, identificado como Francisco N, fue detenido y vinculado a proceso por violencia familiar y crueldad animal.

Perrita valiente murió mientras defendió a su dueña

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, Francisco N, de 41 años, habría agredido física y verbalmente a la mujer, además de amenazarla con un cuchillo. Ante el ataque, “Kia” se interpuso entre ambos para que su dueña no resultara herida.

La acción heroica no detuvo al presunto agresor, quien reaccionó con mayor violencia contra la perrita valiente, provocándole una herida mortal en el cuello. Pese a los intentos de la mujer por salvarla, el animal murió en el lugar debido a la lesión degollada que sufrió.

El caso fue documentado por las autoridades, que confirmaron la detención de Francisco N y su vinculación a proceso. Un juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

La Fiscalía indicó que, de ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar de dos a ocho años de cárcel por el delito de violencia familiar, además de entre cinco y ocho años adicionales por provocar la muerte de la pitbull.

En redes sociales, el caso ha generado indignación, con cientos de usuarios reconociendo a “Kia” como una perrita valiente que defendió a su dueña hasta el último momento. Organizaciones animalistas y colectivos contra la violencia familiar han exigido que se imponga una sentencia ejemplar.

El Código Penal de Puebla establece sanciones severas por maltrato animal, y en este caso podrían sumarse las penas por los delitos cometidos contra la mujer.