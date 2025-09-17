Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 17 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Perro atrapado en barranco de Cabo San Lucas es rescatado por bomberos

Un perro que no podía salir de un barranco en Cabo San Lucas fue rescatado sin lesiones tras un operativo de los bomberos.
Daniela Lara
17 septiembre, 2025
Cuerpo de Bomberos salva a mascota atrapada en un barranco en Los Paredones

IMG: Bomberos CSL

Un rescate de alto riesgo mantuvo en acción a elementos del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, quienes lograron salvar a un perro atrapado en un barranco en la zona de Los Paredones, al norte de la ciudad.

El animal estaba en un punto de difícil acceso. Por la profundidad del terreno, no pudo salir por sus propios medios. Tras maniobras cuidadosas, los bomberos lo pusieron a salvo. El can no presentó lesiones graves.

Hasta ahora se desconoce cómo llegó al sitio. Las autoridades hicieron un llamado a los dueños de mascotas para extremar cuidados y evitar incidentes similares.

El Cuerpo de Bomberos recordó que no es la primera vez que atienden emergencias de este tipo. También han realizado rescates de fauna silvestre, animales marinos y mascotas domésticas en zonas de riesgo o extravío.

