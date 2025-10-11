Perros y gatos arrojados en zanja de Coahuila (Video)

En Piedras Negras, Coahuila, un video difundido en redes sociales exhibió a trabajadores del área de Bienestar y Rescate del ayuntamiento mientras eran arrojados los cuerpos sin vida de perros y gatos a una zanja, lo que generó una fuerte indignación social y llevó al alcalde Jacobo Rodríguez González a ordenar una investigación inmediata.

Las imágenes muestran a tres trabajadores, dos de ellos sobre una camioneta, depositando de manera violenta los cuerpos de perros y gatos, que quedaron apilados en el terreno. El alcalde, Jacobo Rodríguez González, afirmó que no existe justificación para un acto de tal naturaleza y aseguró que el municipio actuará conforme a la ley.

El mandatario local manifestó que se trata de un hecho reprobable y añadió que se deslindarán responsabilidades, incluso penales, si el caso lo amerita. Señaló que el gobierno municipal mantiene una política de respeto hacia los animales y que este incidente contraviene los valores que se promueven desde la administración.

El video provocó una ola de críticas entre habitantes y organizaciones defensoras de los derechos de los animales, quienes exigieron sanciones ejemplares. De acuerdo con el Servicio de Bienestar y Rescate, los jóvenes implicados ya fueron identificados y separados temporalmente de sus funciones.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el coordinador de Bienestar y Rescate, Alfonso Orta González, ofreció una disculpa pública al reconocer la responsabilidad del área que encabeza. Expresó que, aunque los cuerpos debían ser dispuestos como parte del proceso sanitario, la manera en que los trabajadores actuaron fue totalmente inapropiada.

Las autoridades municipales explicaron que el incinerador destinado para estos fines no se encuentra operativo desde hace meses, por lo que los cuerpos de los animales son depositados en una fosa dentro del relleno sanitario y cubiertos con materiales que evitan la contaminación ambiental.

El director de Imagen Urbana, Alexis González Beltrán, señaló que el video muestra únicamente una parte del proceso, y que posteriormente los cuerpos son colocados en la fosa correspondiente y cubiertos con una capa de material filtrante. Sin embargo, reconoció que la acción grabada refleja un manejo inadecuado.

La administración municipal de Piedras Negras reiteró su compromiso con la dignidad de perros y gatos; así como por el fortalecimiento de políticas públicas para evitar que hechos similares se repitan. El alcalde insistió en que habrá consecuencias para quienes resulten responsables de lo ocurrido.