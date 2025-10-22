Perros y gatos mueren en incendio en Nayarit

Un voraz incendio consumió por completo una vivienda que también funcionaba como refugio para animales en la comunidad de La Peñita de Jaltemba, en el municipio de Compostela, Nayarit. El fuego cobró la vida de decenas de perros y gatos, así como de algunas aves que habitaban el lugar y no lograron escapar.

El siniestro se registró la noche del lunes 20 de octubre en la localidad de Paraíso Escondido. Vecinos, al percatarse del incendio, intentaron ayudar a los animales atrapados; sin embargo, las llamas se extendieron con gran rapidez, imposibilitando el rescate de la mayoría de los perros y gatos que se encontraban dentro.

De acuerdo con los reportes, las imágenes que circularon en redes sociales mostraron escenas devastadoras, con humo espeso, llamas consumiendo la estructura y los sonidos desesperados de los animales. Los vecinos y rescatistas describieron el momento como una de las peores tragedias que ha vivido la comunidad.

El llamado de emergencia fue atendido por elementos de Protección Ciudadana y bomberos del estado de Nayarit, quienes llegaron al sitio pocos minutos después del reporte al 911. Al arribar, encontraron una escena crítica: el fuego avanzaba con rapidez, alimentado por materiales inflamables acumulados en la vivienda, como plástico, ropa y basura.

Durante más de cuatro horas, los bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas y enfriar los restos de la estructura. A pesar del esfuerzo, el inmueble quedó completamente destruido y la mayoría de los animales perecieron dentro. No se reportaron personas lesionadas.

Al concluir las labores de control del incendio, los rescatistas confirmaron el hallazgo de varios perros y gatos sin vida, algunos calcinados y otros asfixiados por el humo. El refugio, que operaba de manera independiente, ofrecía alimento y resguardo temporal a animales en situación de calle.

Aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación, fuentes cercanas señalaron que un posible cortocircuito podría haber originado el fuego que acabó con el refugio. Las autoridades locales evaluaron los daños y abrieron una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.