Persecución internacional culmina en Tijuana

Una intensa movilización de autoridades se registró en la garita de Chaparral, en Tijuana, luego de que un hombre procedente de San Diego ingresara a territorio mexicano tras una prolongada persecución iniciada en Estados Unidos. El incidente dejó a un ciudadano estadounidense herido después de que elementos de la Guardia Nacional (GN) abrieran fuego al momento en que el vehículo evadió la inspección y rompió la barrera de contención.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos comenzaron alrededor de las 11:00 horas en la calle 15, bloque 700, en San Diego, cuando el exnovio de una mujer se encontró con la pareja actual de ella. Según la Policía local, sobre el primero pesaban cuatro denuncias por acoso. Tras una discusión, el novio lo apuñaló en repetidas ocasiones, provocándole lesiones que ponen en riesgo su vida.

Posteriormente, el agresor tomó un Mercedes Benz propiedad de su novia y huyó hacia el sur. Investigadores del SDPD localizaron el vehículo en Encanto, donde el conductor aceleró para evitar su detención. La unidad avanzó por la Ruta Estatal 94 y después por la Interestatal 805, dirigiéndose hacia la frontera con México, mientras los agentes intentaban detenerlo con bandas de clavos sin éxito.

La persecución terminó cuando el vehículo cruzó la garita de San Ysidro y se dirigió hacia Tijuana, donde los elementos estadounidenses dieron por concluida su intervención. Al llegar a Chaparral, el conductor ingresó sin detenerse, lo que provocó la reacción inmediata de la GN, cuyos elementos dispararon para impedir su avance. El hombre fue trasladado al Hospital General de Tijuana, donde médicos reportaron que su estado de salud es estable.

Mientras la investigación por la agresión con arma punzocortante continúa en San Diego, el detenido permanece bajo custodia de autoridades federales mexicanas. En México, deberá enfrentar el proceso correspondiente para su posible extradición.