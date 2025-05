Persiste violencia contra personas LGBTQ+ en Los Cabos: CODISEX

Aunque cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, los actos de violencia hacia personas LGBTQ+ en Los Cabos continúan ocurriendo —muchos de ellos sin ser documentados ni investigados como corresponde—, denunció Raúl Pérez, presidente de CODISEX Los Cabos A.C.

En entrevista, el activista explicó que la organización trabaja en redes sociales y espacios comunitarios para visibilizar las múltiples violencias que enfrentan personas LGBTQ+, desde crímenes motivados por el odio hasta discriminación cotidiana en el ámbito laboral y social.

“Más que agresiones, que si las hay, han habido crímenes de odio hacia personas LGBTQ+, ¿cuál es el problema? que al no haber una normativa o una ley que justamente detecte y canalice como crímenes de odio, pues difícilmente se será como tal, muchas veces son considerados crímenes pasionales, se les da carpetazo o muchas veces no se da continuidad, también muchas veces tiene que ver la violencia que se genera en torno a las familias que quedan después de la muerte de una persona LGBTQ+, hay varios, incluso hay asesinatos seriales que se dieron en Loreto y es información que no se tiene documentada y que obviamente al no tenerse documentada nos da la perspectiva de que no existe”, expresó Raúl Pérez, presidente de CODISEX Los Cabos AC.