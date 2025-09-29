Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 29 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Persisten dudas en Los Cabos sobre entrega de nuevas plazas anunciadas por Sheinbaum

Maestros de Los Cabos expresan incertidumbre sobre la entrega de las 500 nuevas plazas anunciadas por Claudia Sheinbaum en su visita a BCS.
Luis Castrejón
29 septiembre, 2025
plazas maestros

Foto: Archivo

Durante su reciente visita a Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso con el sector educativo al anunciar nuevamente la entrega de 500 nuevas plazas para docentes del sistema federalizado en el estado.

El anuncio fue recibido con expectativa entre el magisterio de Los Cabos, aunque persisten dudas sobre cómo se asignarán dichas bases y quiénes serán los beneficiados.

El líder del Movimiento Sindical Cabeño, Luis Miguel Ramírez Rivera, explicó que, según información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante una reunión en La Paz, estas plazas estarían destinadas a maestros con plazas compensadas y con años de antigüedad.

“Eso se estipuló en la última reunión que tuvimos con la SEP en La Paz. Se nos dio a conocer que íbamos a tener un listado de los maestros, pero hasta ahora desconocemos quiénes recibirán las plazas y cómo se asignarán. Tampoco sabemos si habrá un evento público para su entrega”, expresó Ramírez Rivera.



El dirigente subrayó que el magisterio cabeño se mantiene a la espera de una definición clara por parte de la SEP, ya que estas plazas representan una mejora significativa en las condiciones laborales de docentes que por años han trabajado bajo esquemas compensados y sin certeza laboral.

