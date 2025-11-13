Buscan a cuatro personas desaparecidas en Loreto; padre e hijo entre los casos

Autoridades y familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Gregorio Segobiano Quezada, de 71 años, y a su hijo Juan Noel Segobiano Murillo, de 45 años, reportados como desaparecidos en el municipio de Loreto.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informó que ambos fueron vistos por última vez el 5 de noviembre, sin que hasta ahora se conozca su paradero. Tras la denuncia pública, se activaron las fichas oficiales para su localización.

Según la descripción difundida por la autoridad, Juan Noel vestía una camiseta azul claro de un torneo de pesca, short y sandalias el día que desapareció. Es de complexión delgada, ojos cafés, cabello castaño y mide aproximadamente 1.70 metros.

Por su parte, Gregorio Segobiano es descrito como un hombre de complexión media, tez blanca, ojos verdes y cabello entrecano. No se cuenta con información confirmada sobre la ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición.

A través de redes sociales, una familiar denunció que alrededor de las 6:00 de la mañana del 5 de noviembre, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio donde se encontraba Gregorio Segobiano y lo sustrajo por la fuerza. Señaló que se desconoce si los agresores pertenecen a alguna autoridad o a un grupo delictivo.

La familiar también indicó que el adulto mayor padece problemas de salud y dificultades para caminar, por lo que existe preocupación por su integridad física. La familia solicitó apoyo para obtener información que permita su pronta localización.

A estos casos se suman las desapariciones de dos mujeres en el mismo municipio, por las que la Procuraduría General de Justicia del Estado activó recientemente fichas de Protocolo Alba. Se trata de María de Lourdes Valles González, de 35 años, reportada como no localizada desde el 2 de noviembre, y Marysol Montero Reyes, de 33 años, desaparecida el 9 de noviembre. Hasta el momento, tampoco se cuenta con información sobre su paradero.