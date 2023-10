Personas con discapacidad son discriminados por el servicio del transporte público

En la ciudad de La Paz, la falta de unidades adaptadas con rampas para personas en sillas de ruedas es un problema significativo. Miguel Ángel Rivera Sandoval, quien vive con una discapacidad, ha decidido levantar su voz en contra de esta situación y exponer el difícil escenario que enfrentan él y otros individuos debido a la falta de atención por parte de los prestadores de servicios de transporte público.

Miguel Ángel explicó: “Mucha gente no tenemos el transporte adecuado para subirnos en silla de ruedas. Yo quisiera que un día las cámaras captaran cuando la gente viene de La Pasión, en qué condiciones las bajan, cargándolas y la silla también cargando porque es la ruta que no tiene para sillas de ruedas y en La Pasión hay un 80% de gente con discapacidades, porque el gobierno les ha dado terrenos allá, pero los transportes Calafia no quieren invertir en unidades con rampa porque les resulta costoso. ¿Entonces, para qué prestan su servicio? Además, no permiten que otras líneas brinden el servicio en esas rutas”.