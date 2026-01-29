Dan a conocer lista de personas fallecidas tras accidente aéreo en Colombia

En Colombia se dio a conocer la lista oficial de nombres de las víctimas del accidente aéreo del vuelo NSE 8849, información difundida por Satena tras el siniestro ocurrido en la ruta Cócuta-Ocaña, hecho que deja 15 personas fallecidas y vuelve a colocar a Colombia bajo la atención internacional por la tragedia.

La aerolínea precisa que la aeronave tipo Beechcraft, matrícula HK-4709, se impacta en la vereda Curasica, municipio de La Playa de Belén. En el lugar pierden la vida 13 pasajeros y dos tripulantes, quienes viajaban a bordo del vuelo regional operado por SEARCA.

Luego de confirmarse el accidente aéreo, Satena informa que activa todos sus recursos técnicos y humanos para brindar atención humanitaria integral a los familiares de las víctimas y colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de las causas del siniestro ocurrido en Colombia.

La localización del sitio del impacto se logra gracias a reportes iniciales emitidos por el presidente de la junta de acción comunal de la zona, lo que permite a los cuerpos de emergencia confirmar el saldo fatal del vuelo NSE 8849.

La empresa detalla los nombres de los 13 pasajeros fallecidos: María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Diógenes Quintero Amaya, Natalia Acosta Salcedo, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

Asimismo, se confirma la muerte de los dos tripulantes que comandaban la aeronave: el capitán Miguel Vanegas y el capitán José de la Vega, quienes también figuran en el manifiesto oficial del vuelo.

Finalmente, Satena expresa su profundo pesar y extiende condolencias a los allegados de las 15 personas fallecidas, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el hecho que enluta a la aviación en Colombia.

