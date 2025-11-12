Cuatro personas resultaron intoxicadas en tienda Waldo’s en Veracruz

Al menos cuatro personas presentaron síntomas de intoxicación respiratoria en una tienda Waldo´s de Veracruz, luego de que una planta eléctrica de gasolina, instalada para suplir el suministro de energía, comenzara a liberar gases tóxicos en su interior.

Los hechos ocurrieron en la sucursal ubicada en la calle Juan Soto, entre Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, de la colonia Centro.

Según los informes de las autoridades de protección civil y bomberos de la ciudad de Veracruz, el origen del problema había sido un apagón que obligó al personal de la tienda Waldo’s a poner en marcha un generador a base de gasolina. El generador operó en el interior del local, lo que propició que los gases, principalmente monóxido de carbono, se desplazaran hacia zonas de atención al cliente y trabajadores, desencadenando la intoxicación.

Los socorristas llegaron a tiempo al lugar y se encargaron de atender a los afectados en el sitio; el establecimiento fue cerrado de manera preventiva hasta que se verificó la ventilación adecuada y la dispersión de los gases. No se reportaron fallecidos o lesionados graves, pero el episodio generó alarma entre los comerciantes y residentes de la zona.

La cadena Waldo’s enfrenta un ambiente tenso luego de la explosión registrada en una de sus tiendas en Hermosillo, donde más de 20 personas perdieron la vida.

Mientras la cadena Waldo’s y las autoridades locales definen las inspecciones necesarias, el episodio subraya una lección clave para el sector: tener protocolos de emergencia no solo para cortes de luz, sino también para las consecuencias de los mecanismos alternativos de suministro. En un país donde la normativa de seguridad a veces se enfrenta a la obra informal, casos como este convocan una revisión urgente de prácticas que, en apariencia, eran rutinarias.