Hallan a dos personas sin vida dentro de camioneta baleada en Mulegé

La noche del viernes 13 de febrero, dos hombres fueron localizados sin vida dentro de un vehículo con impactos de bala en la comunidad de Bahía Tortugas, en el municipio de Mulegé, hecho que ya es investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.

De acuerdo con la información oficial, el reporte se recibió alrededor de las 20:41 horas, luego de que un agente de la policía municipal informara sobre detonaciones de arma de fuego en la salida hacia Punta Eugenia. En el sitio se encontraba una camioneta Toyota Hilux con múltiples disparos, y en su interior fueron halladas dos personas del sexo masculino sin signos vitales.

Tras el aviso, acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, quienes confirmaron el hallazgo de los cuerpos dentro de la unidad, la cual permanecía resguardada por efectivos de la Secretaría de Marina.

Peritos realizaron el procesamiento del lugar para la búsqueda y recolección de indicios, mismos que serán analizados en los laboratorios de la institución como parte de las diligencias ministeriales encaminadas al esclarecimiento del doble homicidio.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y su identificación oficial, mientras continúan las investigaciones para ubicar y presentar ante la autoridad judicial a quien o quienes resulten responsables.

La autoridad estatal mantiene abiertas las investigaciones sobre este hecho ocurrido en Bahía Tortugas, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de las víctimas o posibles líneas de investigación.

