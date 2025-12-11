Recuerdan a personas trabajadoras que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre

El aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre y no puede ser menor a 15 días de salario, recordó la directora de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET), Claudia Leticia Hirales Meza, al destacar que este derecho aplica para todas las personas trabajadoras o de forma proporcional cuando el tiempo laborado es menor a un año.

Hirales Meza señaló que esta prestación es fundamental para la estabilidad económica de las familias durante la temporada decembrina. Subrayó que ningún centro de trabajo puede condicionarla, reducirla o sustituirla por entregas en especie, ya que el pago del aguinaldo es una obligación establecida en la Ley Federal del Trabajo.

Indicó que, conforme se acerca la fecha límite, aumentan las solicitudes de orientación sobre montos, fechas de pago y casos relacionados con la terminación laboral. Por ello, invitó a las personas trabajadoras a acudir a PRODET para recibir acompañamiento gratuito.



“Nuestro compromiso es brindar asesoría y dar seguimiento a los casos donde existan dudas o posibles irregularidades”, expresó.

Asimismo, llamó a las empresas a cumplir en tiempo y forma para evitar sanciones o conflictos laborales, y reiteró que la Procuraduría mantendrá atención continua durante diciembre para ofrecer información clara y mecanismos de apoyo accesibles.

Finalmente, informó que las personas interesadas en asesoría o en agendar citas pueden acudir a cualquiera de las direcciones municipales de PRODET o comunicarse al 612-12-4-29-65, donde se brinda atención gratuita y acompañamiento profesional.