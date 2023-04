Pesca deportiva en exceso pone en riesgo a Los Cabos

La pesca deportiva en Los Cabos es una actividad que se realiza durante todo el año. Gracias a esta práctica, el destino registra un flujo constante de turistas. Sin embargo, este atractivo podría estar en riesgo. Así lo dio a conocer Brenda Olmos Castillo, coordinadora de Ordenamiento e Inspección de Especies de Pesca Deportiva, quien mencionó que el problema actual no es la pesca sin licencias, sino la pesca desmedida.

“Ahorita es muy fácil obtener una licencia de pesca, pero eso yo no creo que sea el mayor problema, el salir a pescar sin licencia. Yo creo que el mayor problema es pescar de más, no respetar. Para mí el problema no es que respeten la licencia, es que no respeten el ecosistema, que no respeten lo que nos da de comer y no es porque sea un filete de pescado; es porque se consume en los restaurantes y lo que nos da de comer es el deporte, el turismo”, mencionó Olmos Castillo.