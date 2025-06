Pesca furtiva y cambio climático devastan el mar en Los Cabos; advierten científicos

Cooperativas pesqueras del municipio de Los Cabos han denunciado la presencia de barcos atuneros operando cerca de la costa, presuntamente dentro de zonas restringidas. Alertan que esta actividad está poniendo en riesgo la subsistencia de especies marinas fundamentales para la pesca deportiva, como el atún y el dorado. Su desaparición afectaría directamente a los llamados picudos (marlin, pez vela y pez espada), pilares de esta actividad económica.

Carlos Armando Sánchez Ortiz, investigador del Programa de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), señaló que la pesca furtiva ha ocasionado una reducción del 90 % en aproximadamente 500 especies marinas monitoreadas entre el Golfo de California y la bahía de Cabo San Lucas.

“Tenemos como 200 especies de peces de arrecife, otras 200 especies de invertebrados, tenemos alrededor que 500 especies casi. Las cuales hemos monitoreado desde el Golfo de California hasta Cabo San Lucas, y lo que hemos observado que en todas las áreas naturales ha disminuido en un 90% estas especies; sea protegida o no. Las especies más afectadas son las que tienen importancia comercial principalmente; el pargo o la cabrilla. Dentro de las áreas protegidas no se ha registrado un crecimiento y no se han cumplido los objetivos que es mantener la abundancia, algo esta pasando”.

Además de la pesca desmedida, el cambio climático ha afectado significativamente a otras especies, como los erizos y las estrellas de mar. En zonas como Loreto, su presencia ha caído hasta en un 50 %.

“El efecto climático está avanzando, aquí en Los Cabos no hemos detectado tanto problema porque es tropical, pero cuando vas a la bahía de La Paz ahí existe una transición entre el agua tropical y un poco más fría. Ahí es dónde esas ondas de calor entran hasta Loreto. Antes Loreto era un lugar increíble de erizos de mar y estrellas, ahora vemos que su diversidad ha disminuido en un 40% a un 50%”.

Sánchez Ortiz llamó a replicar modelos exitosos como el de Cabo Pulmo y establecer un equilibrio entre conservación, turismo y pesca. Subrayó que, sin medidas urgentes, el colapso del ecosistema marino podría convertirse en una realidad en los próximos años.