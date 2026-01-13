Pescadero: Procuraduría de BCS busca pena máxima para agresores tras golpiza que dejó a un hombre grave

El procurador general de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, confirmó que la dependencia trabaja intensamente para aplicar la sanción más alta posible a los responsables de la agresión ocurrida en El Pescadero, en la que un hombre resultó con lesiones graves tras ser atacado por un grupo de personas la tarde del 25 de diciembre pasado.

Las autoridades calificaron las lesiones como extremadamente graves, incluso comparables a un delito de homicidio en grado de tentativa, debido al uso de un objeto contundente identificado como un bolín de madera durante la agresión. Este agravante, afirmó el procurador, será considerado en la integración de la carpeta de investigación para asegurar que las sanciones sean proporcionales a la violencia ejercida.

El caso ha generado fuerte presión social en la región: pobladores de El Pescadero realizaron bloqueos carreteros en demanda de justicia y avances en la investigación, lo que llevó a un reforzamiento de las acciones por parte de la PGJE y mayor presencia policial en la zona.

LEE MAS: Bomberos de La Paz atienden más de 100 emergencias durante las fiestas decembrinas

López Rodríguez rechazó cualquier señalamiento de favoritismo o influencia en el proceso y aseguró que la investigación se realiza de manera imparcial desde La Paz, con personal ajeno a la comunidad para garantizar transparencia y legalidad. Además, se han asegurado evidencias materiales como un vehículo vinculado a los hechos y se han ejecutado cateos en puntos relacionados con la agresión.

Hasta ahora, la carpeta de investigación se encuentra en su fase preliminar, aunque con avances significativos en la identificación de los presuntos responsables, estimados en nueve personas según versiones de pobladores. Las autoridades han reiterado su compromiso con la familia de la víctima y con la sociedad en general para esclarecer los hechos y llevar ante un juez a quienes resulten responsables.

El caso también ha sido motivo de reuniones entre la PGJE y los familiares de la víctima para garantizarles acompañamiento, acceso a información permanente sobre el proceso y respeto pleno de sus derechos como víctimas directas e indirectas.

Con estas acciones, la Procuraduría reafirma su objetivo de no permitir la impunidad en hechos de violencia extrema y responde al llamado de justicia de la comunidad de El Pescadero y de todo Baja California Sur.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México