Pescador sudcaliforniano rumbo a capturar su pase al Panamericano

De cara al primer campeonato nacional de pesca deportiva de orilla en La Paz a celebrarse el sábado 4 de noviembre en playa “El Varadero”; Jose Ceseña es un pescador que lleva cerca de un año dedicándose a ese deporte y en el cual ha obtenido importantes logros y buena pesca, por eso decidió entrar al próximo torneo en Conquista Agraria.

A pesar de que no viene de una familia que haya tenido contacto con la pesca, sí pretende inculcárselo a su hija, de ahí nace la pasión y la entrega por seguir en los eventos que se realizan en la media península.

“Me nació el amor por la pesca hace como unos 8 años, este, pues yo no soy de familia, no soy de familia de pescadora, simplemente una ocasión, este un amigo me invitó un torneo, este un torneo de embarcación y pues en ese torneo nos tocó la fortuna de quedar en segundo lugar”.