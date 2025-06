Pescadores de BCS protestan con asado de pescado frente a Palacio de Gobierno

Pescadores de distintas comunidades de Baja California Sur se manifestaron este martes 3 de junio frente al Palacio de Gobierno en La Paz, mediante un asado colectivo de pescado. Denunciaron que recientes acciones de las autoridades impiden el libre desarrollo de su actividad, principalmente por restricciones en el traslado de combustible y la posible imposición de áreas naturales protegidas en zonas de pesca tradicional.

Eloísa Lara, vocera de los pescadores participantes y familiar de uno de los afectados, explicó que esta manifestación fue convocada tras un operativo en el que elementos de seguridad detuvieron a un grupo de pescadores que transportaban gasolina para uso en su actividad pesquera.

“La manifestación la empezamos a convocar desde hace una semana. Nos quisimos traer el pescado al gobierno, porque es lo que representa al pescador sudcaliforniano. No estamos aquí por violencia, sino para exigir respeto al trabajo del sector pesquero, que hoy se encuentra desplazado por leyes que no se adecuan a las condiciones rurales del estado”, declaró.

Según Lara, uno de los detonantes fue la detención de un pescador que transportaba combustible rumbo a San Evaristo, el 13 de mayo. Dijo que los elementos de la Marina y la Policía Estatal actuaron con violencia, sin que existiera una notificación previa sobre la aplicación de la ley que restringe la cantidad de combustible trasladado.

“Se lo llevaron con violencia, le dijeron groserías, lo amenazaron de muerte, amenazaron con quemar su casa y levantar a su familia. Eso no se lo merece un pescador. No somos criminales. Esta es la realidad del abuso de autoridad que estamos denunciando”, aseguró.

Además, acusó al gobierno estatal de ignorar las necesidades del sector pesquero al apoyar públicamente a las autoridades de seguridad sin considerar los testimonios de los afectados. Reprochó también la falta de acciones del diputado local del distrito, a quien identificó como propietario de una gasolinera cercana al punto de detención.

Los manifestantes señalaron que no buscan confrontación, pero advirtieron que, de no obtener respuesta, podrían tomar medidas más severas como bloqueos carreteros en todo el estado. Consideran que la ley de hidrocarburos debe ajustarse a las condiciones geográficas y sociales de Baja California Sur, ya que muchas comunidades no cuentan con estaciones de servicio cercanas ni infraestructura para abastecimiento regular.

Denunciaron que aunque el vehículo y el combustible incautado fueron devueltos 15 días después del incidente, la carpeta de investigación sigue abierta. No han recibido información clara de la fiscalía respecto a su estatus legal, y califican la situación como una muestra de impunidad y mal uso de la autoridad.