Domingo 17 de Agosto, 2025
Nacional

VIDEO: Pescadores rescatan a un venado en el Mar de Cortés

Un grupo de pescadores rescató a un venado agotado que nadaba en el Mar de Cortés
Brenda Ireri Yáñez
17 agosto, 2025
Rescatan venado Mar de Cortés

Redes sociales captura pantalla

 

Lo que comenzó como una jornada normal de pesca terminó en un rescate inesperado. Un grupo de pescadores rescatan a un venado en el Mar de Cortés, entre la Isla Tiburón y la península de Baja California. El animal luchaba por mantenerse a flote y se veía exhausto.

El venado nadaba con dificultad y estaba al límite de sus fuerzas. Los pescadores actuaron de inmediato: lo sujetaron con cuidado y lo guiaron hasta la orilla. El animal logró salir por sí mismo, aunque con esfuerzo. Ya en la arena y poco a poco recuperó fuerzas.

Los pescadores grabaron la escena y el video del rescate en el Mar de Cortés pronto se volvió viral en redes sociales. Usuarios aplaudieron la acción y destacaron la empatía hacia la fauna silvestre. La gran incógnita quedó en el aire: ¿qué hacía un venado en medio del mar?

El Mar de Cortés, famoso por su riqueza natural, volvió a sorprender con este episodio poco común: el encuentro entre pescadores y un venado que, contra todo pronóstico, sobrevivió gracias a la ayuda humana.

