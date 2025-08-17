VIDEO: Pescadores rescatan a un venado en el Mar de Cortés

Lo que comenzó como una jornada normal de pesca terminó en un rescate inesperado. Un grupo de pescadores rescatan a un venado en el Mar de Cortés, entre la Isla Tiburón y la península de Baja California. El animal luchaba por mantenerse a flote y se veía exhausto.

El venado nadaba con dificultad y estaba al límite de sus fuerzas. Los pescadores actuaron de inmediato: lo sujetaron con cuidado y lo guiaron hasta la orilla. El animal logró salir por sí mismo, aunque con esfuerzo. Ya en la arena y poco a poco recuperó fuerzas.

Los pescadores grabaron la escena y el video del rescate en el Mar de Cortés pronto se volvió viral en redes sociales. Usuarios aplaudieron la acción y destacaron la empatía hacia la fauna silvestre. La gran incógnita quedó en el aire: ¿qué hacía un venado en medio del mar?

El Mar de Cortés, famoso por su riqueza natural, volvió a sorprender con este episodio poco común: el encuentro entre pescadores y un venado que, contra todo pronóstico, sobrevivió gracias a la ayuda humana.