Peso mexicano retrocede ante la cautela global: operadores esperan datos económicos clave en EU

La presión sobre el peso mexicano volvió a intensificarse este viernes, en una jornada marcada por la incertidumbre que domina a los mercados ante la reactivación de la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos, luego del prolongado cierre del gobierno federal. El ángulo principal —la falta de información clave para anticipar movimientos de política monetaria— ha sido determinante para que la divisa local pierda terreno frente al dólar.

El mercado cambiario arrancó la sesión con alta volatilidad, reflejo del nerviosismo de los inversionistas ante la ausencia de datos laborales e inflacionarios completos en la economía estadounidense. Esta falta de visibilidad limita las apuestas sobre el rumbo de la Reserva Federal, un factor que típicamente eleva la aversión al riesgo y, por ende, presiona a monedas emergentes como el peso.

En este contexto, el tipo de cambio spot se ubicó en 18.3758 pesos por dólar, una depreciación de 5.43 centavos respecto al cierre previo de 18.3215 unidades reportado por Banxico. Aunque el ajuste equivale a una variación moderada de 0.30%, confirma la tendencia defensiva de los operadores, quienes mueven posiciones con mayor cautela ante la expectativa de nuevas señales desde Washington.

La revisión intradía del dólar mostró un comportamiento contenido pero decisivo: el billete verde operó entre un máximo de 18.4049 pesos y un mínimo de 18.3013. Al mismo tiempo, el Índice Dólar (DXY) avanzó 0.01% hasta 99.19 puntos, reflejando una ligera recuperación frente a las principales divisas globales.

La causa central del nerviosismo radica en que Estados Unidos no publicará de forma completa el informe laboral de octubre. De acuerdo con Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, el reporte incluirá cifras sobre creación de empleos, pero no la tasa de desempleo; además, persiste la incertidumbre sobre la publicación de los datos de inflación. Sin estas piezas clave, los mercados carecen de las señales que habitualmente orientan las decisiones de política monetaria.

La Reserva Federal, que recientemente recortó su tasa de referencia en dos ocasiones por 25 puntos base cada una, se encuentra en un momento de cautela. Diversos funcionarios han advertido que no existe plena claridad para justificar otro recorte, razón por la cual cada indicador pendiente adquiere un peso mayor en las expectativas globales. Así lo resume Monex Grupo Financiero, al señalar que la debilidad del peso responde a un “menor apetito por riesgo” mientras el dólar “recupera terreno en la espera de datos clave”.

La atención de los mercados también se centra en las participaciones públicas previstas para este viernes de varios integrantes de la Fed: Jeffrey Schmid, Lorie Logan y Raphael Bostic. Cualquier referencia sobre la trayectoria de la tasa de interés —ya sea un tono restrictivo o más flexible— podría ajustar de inmediato las expectativas y, con ellas, la dirección del tipo de cambio.

El escenario, aunque todavía sin sobresaltos mayores, evidencia la fragilidad de los mercados ante la falta de información confiable. Con indicadores incompletos y debates en curso dentro de la Reserva Federal, la presión sobre el peso podría mantenerse mientras los operadores esperan claridad sobre el desempeño de la economía estadounidense.

