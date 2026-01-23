Peso Pluma anuncia gira Dinastía 2026 por 30 ciudades de EE. UU., pero no visitará México

El cantante mexicano Peso Pluma anunció oficialmente su próxima gira de conciertos Dinastía by Peso Pluma & Friends Tour para 2026, la cual recorrerá 30 ciudades de Estados Unidos entre el 1 de marzo y el 7 de mayo, pero no incluye presentaciones en México, generando expectativa y sorpresa entre sus seguidores latinoamericanos.

La gira, que toma su nombre del más reciente álbum colaborativo del artista, Dinastía, iniciará su recorrido en Seattle, Washington, y culminará en Chicago, Illinois, con paradas programadas en ciudades clave como San Francisco, Los Ángeles, Houston, Dallas, Atlanta y Nueva York. Los conciertos se realizarán en arenas y recintos emblemáticos del país norteamericano.

Según el comunicado oficial, Dinastía by Peso Pluma & Friends ofrecerá un espectáculo con producción de alta calidad, elementos inmersivos y apariciones especiales de amigos del artista en fechas seleccionadas, aunque no se han detallado los nombres de los invitados.

La gira llega tras el fuerte impacto que ha tenido el álbum Dinastía en plataformas musicales, el cual debutó en los primeros lugares de las listas de Billboard y Spotify, así como tras dos tours previos con boletos agotados. Esta estrategia de conciertos en Estados Unidos sigue consolidando al artista como uno de los exponentes más relevantes del género corrido tumbado a nivel internacional.

Aunque la gira no contempla fechas en México —lo cual ha despertado comentarios entre fans nacionales— el recorrido por Estados Unidos representa una oportunidad para que el público estadounidense y latino residente en ese país pueda vivir el espectáculo en vivo. Peso Pluma ha demostrado con sus lanzamientos más recientes que su música trasciende fronteras y reúne audiencias diversas, manteniendo su influencia en la escena global del entretenimiento musical.

La venta general de boletos para la gira Dinastía by Peso Pluma & Friends inició a finales de enero y muchos de los recintos previos han anticipado alta demanda, lo que posiciona al tour como uno de los eventos más esperados en el circuito de música latina en 2026.

