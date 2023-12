Tunden a Peso Pluma por “despreciar” México en show de Argentina (VIDEO)

Peso Pluma, aclamado intérprete de corridos tumbados, posicionó su nombre al centro de la atención mediática y esta vez, no por cuestiones favorables a su imagen como artista.

Lo anterior se debe a que la velada del pasado jueves 07 de diciembre, el cantante llevó a cabo su primer concierto en tierras argentinas, el país natal de Nicki Nicole, su actual pareja.

Sin embargo, no todo resultó tal y como planeó el tapatío, pues aunque la presentación fue todo un éxito, en redes recibió un sinfín de críticas y comentarios en su contra luego de que se viralizó un video que retrata una de las partes más significativas de su actuación en el Movistar Arena.

Todo comenzó cuando el músico se colocó una playera de la Selección Argentina de fútbol, detalle que pasó por desapercibido porque generalmente, en los shows, los famosos se colocan alguna prenda o incluso, llegan a recibir la bandera del país donde los reciben.

Pese a ello, minutos después, realizó una serie de comentarios que los fanáticos mexicanos etiquetaron como de “desafortunados”.

Según el clip, Hassan recordó el partido que disputó México vs Argentina, durante el pasado mundial, fecha donde los albicelestes derrotaron 2 por 0 al conjunto tricolor:

Fue entonces que los espectadores del concierto reaccionaron con euforia y ovaciones, sin embargo, en redes sociales, la situación fue completamente contraria, pues los usuarios lo tacharon hasta de “vende patrias”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el mexicano expresa su amor por los astros, pues en el pasado asistió a uno de los partidos del Club Atlético Newell’s como local, para apoyarlo mientras tomaba mate junto a su ahora novia.

Como era de esperarse, múltiples internautas reaccionaron de forma negativa a los comentarios del artista, a quien compararon con Ángela Aguilar, cantante de regional mexicano que hace un tiempo, mencionó que ella era 25 por ciento argentina, mención que realizó luego de que la Selección Argentina se adueñó del campeonato del Mundial de Qatar el pasado 2022.

Ante ello, la mayoría de mensajes que se leen en redes, exigen tratar de la misma forma, tal y como “cancelaron” a la joven, pero esta vez, dirigido hacia Peso Pluma:

“Por menos que eso se funaron a Ángela Aguilar”; “Está bien que andes encu**** de tu novia Nicki Nicole, pero no ma**** mi PP”; “Si tu meta es ser una Ángela Aguilar 2.0 vas por buen camino. Solo te recuerdo que Argentina no te da de tragar, tenle ‘tantito’ respeto a México”; “Por menos de esto le hicieron mier** su carrera a Ángela Aguilar, esperemos, esta vez no nos falle el pueblo mexicano”; “Me pregunto si lo cancelaran como en su momento lo hicieron con Ángela Aguilar”; “Pues si a Ángela Aguilar la trataron así, lo justo sería que a este tipo también es una pend**** pero no se vale que solo a ella la cancelen y por lo mismo”, dijeron.