Peso Pluma y Fuerza Regida lideran: ¿Quiénes marcaron el final de la música mexicana en 2025?

La música mexicana definió el panorama global de la industria al cerrar 2025, un período marcado por lanzamientos virales y un crecimiento sostenido en plataformas digitales como YouTube. Estos cantantes mexicanos se consolidaron como las figuras clave del año, dominando listas de popularidad consistentemente.

Este fenómeno se observó en la escena regional, donde los artistas no solo mantuvieron una presencia fuerte sino que también experimentaron un gran crecimiento en audiencias.

El dominio de los Corridos Tumbados

El género regional fue catapultado por figuras de alto impacto mediático, como:

1. Peso Pluma, quien se destacó por tener una alta audiencia mensual en YouTube Music. Su éxito reflejó la tendencia de consumo masivo que experimentó la música mexicana a nivel internacional.

2. Natanael Cano se mantuvo como una figura clave dentro del corrido tumbado gracias a sus importantes colaboraciones.

3. Fuerza Regida se posicionó consistentemente en los tops de popularidad. La agrupación dominó con sencillos exitosos

Figuras clave y éxitos masivos

Otros artistas emergentes y consolidados definieron el escenario hacia finales de 2025 con giras exitosas y temas virales:

4. Junior H alcanzó gran popularidad, impulsado por éxitos como “El Azul (En vivo)”, tema que interpretó junto a Peso Pluma.

5. Carin León demostró ser muy popular, especialmente con la canción “Que vuelvas”, realizada en colaboración con Grupo Frontera.

6 y 7. Luis R Conriquez y Neton Vega también destacaron por su ascenso rápido en popularidad dentro del regional mexicano.

La fuerza femenina y el pop

El éxito en la escena musical mexicana no fue exclusivo de un solo género, sino que abarcó pop y fusiones tradicionales.

8. Kenia Os se estableció como una de las artistas femeninas más escuchadas del periodo, gracias a éxitos contundentes como “Malas Decisiones”.

9. Yuridia mantuvo una fuerte presencia en la industria, impulsada tanto por sus éxitos antiguos como por el reciente “Qué Agonía”.

La cumbia también tuvo su espacio

10. Los Ángeles Azules lograron un gran impacto y se posicionaron gracias a la popularidad de su tema “Amor A Primera Vista”.