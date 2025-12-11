Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 11 de Diciembre, 2025
PETA Latino nombra a Claudia Sheinbaum Persona del Año por su impulso a la protección animal

Con este reconocimiento, PETA Latino busca resaltar el papel de los gobiernos en la construcción de entornos más seguros y responsables para los animales
Brenda Ireri Yáñez
11 diciembre, 2025
PETA Latino eligió a Claudia Sheinbaum como Persona del Año 2025

La organización PETA Latino reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como Persona del Año 2025, por sus políticas y acciones en favor del bienestar animal.

Según PETA, el reconocimiento se debe a la promoción de programas de esterilización, campañas de adopción y acciones para combatir el maltrato animal, impulsadas durante su gestión. La organización subrayó que sus políticas han beneficiado tanto a animales domésticos como a animales en situación de calle.

El organismo defensor de los derechos animales señaló que Sheinbaum ha dado visibilidad a un tema históricamente relegado y que su liderazgo contribuye a crear una cultura de trato digno hacia todas las especies.

Diversas agrupaciones y activistas celebraron el nombramiento, al considerarlo un impulso para avanzar en reformas y programas enfocados en el bienestar animal en el país.

Con este reconocimiento, PETA Latino busca resaltar el papel de los gobiernos en la construcción de entornos más seguros y responsables para los animales.

