Petro hace llamado urgente a Sheinbaum para localizar a B King y Regio Clown, desaparecidos en CDMX

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, posteó este domingo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de sus redes sociales.

En emotivo llamado internacional que resalta la creciente ola de desapariciones en México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicita apoyo urgente para hallar con vida a dos artistas colombianos extraviados en la Ciudad de México.

La desaparición de los reguetoneros colombianos nombrados artísticamente como B King y Regio Clown ocurrido en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, a pocas horas de realizar un concierto.

Lee más: Desaparecen reguetoneros colombianos B King y Regio Clown tras dar concierto en CDMX

Gustavo Petro, conocido por su activismo guerrillero en el M19 –movimiento del que también formó parte Sheinbaum en su juventud–, no escatimó en palabras para apelar a la solidaridad bilateral con la finalidad de localizar a B King y Regio Clown.

Asimismo, Gustavo Petro extendió su llamado al pueblo mexicano, instando a una “unidad latinoamericana” para proteger a la juventud cultural, en un contexto donde México registra más de 110 mil desaparecidos desde 2006, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, escribió el mandatario.

Lee más: Maduro invita a Trump al diálogo en medio de despliegue de buques de EEUU en el Caribe

Hasta las 8:20 de la noche de este domingo, Claudia Sheinbaum no emitió una respuesta pública oficial sobre apoyo para buscar a los cantantes reguetoneros B King y Regio Clown, aunque fuentes diplomáticas consultadas indican que la Cancillería mexicana ya coordina con la embajada colombiana para agilizar protocolos de búsqueda consular.

Este pronunciamiento de Petro sobre la desaparición de los dos colombianos en México acumuló miles de interacciones en redes sociales.